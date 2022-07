Val Malga, recuperata dai pompieri mucca caduta in un dirupo

domenica, 10 luglio 2022

Sonico – Una domenica di gran lavoro dei vigili del fuoco del distaccamento di Edolo in Val Malga a 1800 metri di quota, per recuperare una mucca nella zona del rifugio Premassone. Nella tarda serata di ieri l’allevatore ha lanciato l’allarme per una delle mucche che dell’alpeggio era finita in un dirupo, circa 50 metri sotto l’alpeggio.

Questa mattina due vigili del fuoco del distaccamento di Edolo e un veterinario sono saliti nella zona dell’alpeggio, quindi è stato chiesto l’intervento dell’elicottero “Drago” giunto da Torino e sul posto ha operato anche una squadra Saf. Raggiunto il bovino è stato messo in sicurezza e verricellato, riportandolo all’alpeggio e consegnato all’allevatore, dopo l’ultima visita del veterinario.