Ustionate due persone in un’abitazione di Corteno Golgi

sabato, 4 giugno 2022

Corteno Golgi – Mobilitazione in serata per l’incendio di una cucina e soccorse due persone ferite a San Pietro di Corteno Golgi (Brescia). L’allarme è scattato all’ora di cena e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, i sanitari del 118 giunti con un’ambulanza e un’automedica e i carabinieri.

L’incendio della cucina – avvenuta in un complesso residenziale utilizzato prevalentemente come seconda casa – è stato domato in pochi minuti dai pompieri, mentre l’equipe medica ha preso in consegna le due persone ferite, con ustioni di 2° grado alle gambe, e ricoverati d’urgenza all’ospedale di Esine (Brescia). Sono in corso accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.