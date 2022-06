Turismo ed Eusalp: due seminari al Polo UniMont di Edolo

venerdì, 10 giugno 2022

Edolo – Il Polo Unimont di Edolo (Brescia) organizza due seminari nell’ambito della Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP) in collaborazione con Regione Lombardia: il primo è in programma il 16 giugno, il secondo il giorno dopo.

16 giugno 2022 – ore 14.30 in presenza presso il Polo UNIMONT di Edolo e online

Seminario “Promuovere uno sviluppo sostenibile nelle Alpi: EUSALP Policy Workshop” che si terrà giovedì 16 giugno 2022 dalle ore 14.30, presso il Polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano in via Morino a Edolo e in diretta streaming.

Tale evento è organizzato dal Polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano ed EUSALP – Strategia Europea per la Regione Alpina, nell’ambito del progetto “ALPGOV2 – Enhancing the governance mechanism of the European strategy for the alpine region”.

L’incontro si concentrerà sull’analisi degli impatti delle strategie di EUSALP sulle politiche locali, con particolare riferimento ai processi di innovazione e alle potenzialità legati allo sviluppo di un turismo sostenibile nelle aree montane. Tra gli obiettivi cardine della Strategia Europea per la Macro-Regione Alpina – EUSALP vi è infatti quello di garantire che tale area rimanga tra le più attraenti e competitive d’Europa, impiegando al meglio le risorse e le opportunità di sviluppo sostenibile e innovativo presenti.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali a cura dell’Assessore all’Ambiente e al Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e dell’Assessore all’istruzione, Università e Cultura della Provincia autonoma di Trento Mirko Bisesti. All’iniziativa sono previsti i contributi di rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali tra i quali l’On. Alessandro Panza – Membro della Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo e Roberto Pella – Vicepresidente Vicario ANCI Nazionale.

17 giugno, ore 9 – EUSALP Roadshow: Promuovere un futuro sostenibile nelle aree montane: prospettive future per il turismo

Lo scopo di questo terzo momento di incontro è quello di stabilire un legame tra il mondo giovanile e quello accademico attraverso un’iniziativa esperienziale di promozione del territorio alpino sul tema del turismo in montagna e della necessaria transizione verso la sostenibilità. In particolare è prevista un’escursione in Alta Valle Camonica, seguita da un momento di confronto sulle possibili prospettive future per le zone montane. L’incontro è aperto a giovani tra 19 e 30 anni interessati allo sviluppo sostenibile nelle Alpi.