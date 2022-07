Turbativa d’asta: assolto il sindaco di Paspardo De Pedro

mercoledì, 13 luglio 2022

Paspardo – Fabio De Pedro (nella foto), sindaco di Paspardo (Brescia) è stato assolto con formula piena dal giudice monocratico del tribunale di Brescia Ernesto Maria Maccà, dell‘accusa di turbativa d’asta. “Il fatto non sussiste”, si legge nel dispositivo della sentenza del giudice Maccà.

I fatti risalgono al 2018, quando a Paspardo vennero appaltate le opere per la riqualificazione energetica del municipio. Un intervento che costò 250mila euro alle casse comunali, che, secondo la Procura di Brescia, erano stati “affidati ad imprenditori amici del sindaco e della giunta, in violazione delle norme sull’affidamento delle opere pubbliche”. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, coordinati dal Pm Ambrogio Cassiani, per evitare di procedere ad un bando di gara europeo, venne spacchettato l’intervento in più lotti differenti per importi inferiori a 40mila euro prima di procedere all’affidamento delle gare, che così potevano essere affidati singolarmente. Invece oltre la soglie dai 40mila euro scatta il bando europeo e la partecipazione si allarga ad una platea indefinita di partecipanti. La difesa del sindaco Fabio De Pedro e dei componenti della Giunta coinvolti ha sostenuto che era stata applicata la normativa sugli appalti.

Al termine della discussione il Pm Antonio Bassolino ha chiesto l’assoluzione nei confronti di Fabio De Pedro e oggi – a distanza di quasi quattro anni dai fatti – il giudice Maccà ha assolto con formula piena Fabio De Pedro. “Oggi per Paspardo è un grande giorno”, è il commento del sindaco De Pedro.