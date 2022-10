Trofeo ASC: 11 podi per gli atleti del karate Camuno Chintè e Samurai Ryu di Malonno

martedì, 18 ottobre 2022

Malonno (Brescia) – E’ andato in scena domenica 16 ottobre a Meda (Monza Brianza) il terzo trofeo ASC Nord Italia, il karate Camuno Chintè in collaborazione con il Samurai Ryu di Malonno con i 13 atleti in gara hanno ottenuto ben 11 podi.

Nel Kumite gli atleti hanno ottenuto questi risultati:

Cadetti maschile -70kg: Luca Mondini (medaglia oro) e Lukas Zoanni (medaglia d’argento)

Cadetti femminile -61 kg: Desiree Pelamatti (Oro) e Ilaria Salvetti (Argento), 7° posto per Elisa Zanardini

Cadetti maschile -63 kg: Filippo Zanelli (Argento) e Matteo Signorini (Bronzo(

Esordienti femminile -61 kg: Teresa Laini (Bronzo)

Esordienti femminile -47 kg: Alice Belli (Bronzo)

Sempre nel kumite i 2 Master Roberto Ghiroldi e Angelo Mondini (Bronzo)

Esordienti femminile -54 kg Sarà Cattaneo (7° posto).

Nella specialità Kata Anita Zanelli ha conquistato la medaglia d’argento.

Con questi risultati gli atleti portano il team ASD Karate Camuno sul podio al 3° posto.

I coach Claudio Soldi e Fabrizio Nodari si sono dichiarati soddisfatti per i risultati ottenuti. E già da domani inizia preparazione per i campionati Nazionali CSEN che si svolgeranno il 12 e 13 novembre ad Ariccia.