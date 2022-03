Tragedia a Monno: escavatore si ribalta, morto operaio 62enne

martedì, 1 marzo 2022

Monno – Tragedia sul lavoro a Monno (Brescia): un escavatore si è ribaltato e un 62enne G. A è morto. L’infortunio sul lavoro è accaduto una manciata di minuti prima delle 11 di oggi in via di Savena nel paese dell’Alta Valle Camonica. Sul posto sono giunti l’elisoccorso dalla centrale operativa di Sondrio, l’ambulanza dall’ospedale di Edolo, i vigili del fuoco del distaccamento di Breno, i carabinieri della Stazione di Vezza d’Oglio e Ats della Montagna e il sindaco Romano Caldinelli. L’equipe medica ha rinvenuto in arresto cardio circolatorio il 62enne, residente in paese e vani sono stati i tentativi di rianimarlo.

La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta, con i rilievi affidati ai carabinieri della Stazione di Vezza d’Oglio. Grande cordoglio a Monno dove il 62enne. sposato e padre di due figli, era conosciuto.