Torna la paura a Niardo, masso sul torrente Re, interventi nella notte

martedì, 9 agosto 2022

Niardo – Nuovo allarme a Niardo (Brescia) nella notte dopo il temporale di ieri sera, è tornata la paura per un masso che ha ostruito il torrente Re in località Brendibusio. Il sindaco di Niardo, Carlo Sacristani, ha invitato i residenti delle località Crist e Brendibusio lungo via Nazionale a recarsi nei piani superiori delle loro abitazioni e a non uscire di casa, per il rischio di nuovi allagamenti. La Provinciale 42, riaperta ieri pomeriggio di lunedì è stata chiusa: vigili del fuoco, e volontari Protezione Civile e alpini sono al lavoro per monitorare la situazione. Oggi sono previsti nuovi sopralluoghi sui torrenti Re e Cobello da parte dei tecnici.

Intanto le piogge dei giorni scorsi hanno portato un po’ di sollievo e i laghi si sono alzati di alcuni centimetri. Il lago d’Iseo è oggi a -22,8 centimetri ( contro il minimo della scorsa settimana di -20,7). L’afflusso è di 25,3 mc al secondo, mentre il deflusso è di 33,6 mc/secondo.