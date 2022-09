Summer Is Over: grande attesa per l’evento di Edolo. Il programma

giovedì, 1 settembre 2022

Edolo – Grande appuntamento musicale e spettacolo assicurato a Edolo (Brescia) nella serata di sabato 3 settembre in piazzale Brigata Alpina Orobica è in calendario Summer Is Over. L’evento è destinato a rimanere nella storia della Valle Camonica e i giovani sono in fermento: si annuncia una massiccia presenza – secondo le prenotazioni – non solo da Valle Camonica e Bresciano, ma anche dalla Valtellina.

I cancelli dell’area mercatale del paese camuno apriranno sabato 3 settembre alle 18 e l’evento si concluderà alle 3. Sono previsti spettacoli ed esibizioni con Mambolosco, Eiffel 65, Luca Testa, Dj Jonathan, Ivanix, Berna & Simo, Dj Ales e Dj Luly. E’ previsto un servizio bus navetta disponibile su prenotazione.

Info e prenotazioni: +39 3423523576