Stretta Ue sulle case: “Classi energetiche minime per venderle o affittarle dal 2030”

giovedì, 9 dicembre 2021

Brescia – Obbligo di rinnovo energetico prima della vendita per edifici e abitazioni: è una delle proposte a cui la Commissione europea sta lavorando in vista della presentazione della nuova direttiva sull’efficienza energetica degli edifici attesa per il 14 dicembre.

Fa già discutere l’ipotesi di introduzione di nuovi standard minimi di rendimento energetico degli edifici (a partire dal 2030), secondo la bozza della direttiva europea che sarà presentata martedì che dovrà poi essere discussa da Consiglio e Parlamento. Saranno esclusi gli edifici storici.

La portata del rinnovo della classe energetica dovrà essere proporzionata allo stato di partenza dell’immobile, dovrà cioè essere fattibile rispetto alla categoria energetica di partenza. Se confermate, le proposte dell’esecutivo Ue dovrebbero contemplare anche standard minimi di prestazione energetica e indicazioni dettagliate per i piani nazionali di riqualificazione energetica dell’edilizia.