Stregoneria in Valle Camonica e racconti storici sulla Valsaviore

Bienno (Brescia) – Doppio appuntamento in Valle Camonica con la Società Storica e Antropologica di Valle Camonica che presenterà a Bienno (Brescia) e Cedegolo (Brescia) libri storici su stregoneria in Valle Camonica e manoscritto Boldini.

Il primo appuntamento è in calendario sabato 29 ottobre, alle 21, al teatro Simoni Fé di Bienno dove Luca Giarelli presenterà il libro: “Stregoneria nelle Alpi. Malefici, processi, inquisitori e roghi”.

Luca Giarelli è storico dell’età Medievale e Moderna, archivista, guida turistica. È vicepresidente della Società Storica e Antropologica di Valle Camonica. Si è occupato di studi in ambito storico, archivistico, archeologico e antropologico. Ha promosso convegni, seminari, pubblicazioni, attività e progetti in ambito culturale relativi all’arco alpino

Il secondo appuntamento venerdì 11 novembre, alle 20:30, a casa Panzerini di Cedegolo con l’intervento di Ivan Faiferri che presenterà il libro sulla Valsaviore: “Racconti di Cristoforo Boldini. Zibaldone annotato di memorie camune“.

Ivan Faiferri è archivista presso Il Leggio di Breno. Ha collaborato a interventi di riordino, tutela e valorizzazione di archivi di enti pubblici e privati della Valle Camonica. Si occupa inoltre di didattica in archivio e gestione dei documenti informatici. Si interessa di storia locale e di storia degli archivi. Fa parte della Società Storica e Antropologica di Valle Camonica.