Strada Statale 42: chiusura per lavori tra Sellero e Capo di Ponte

martedì, 15 marzo 2022

Sellero – Chiusura notturna delle gallerie Sellero e Giovanni Paolo II da questa sera – ore 21 – a domani, alle 5.30. L’Anas ha programmato interventi di manutenzione periodica degli impianti a servizio delle gallerie lungo la strada statale 42 ” del Tonale e della Mendola” tra il km 95,200 e il km 105,000, nei territori comunali di Sellero e Capo di Ponte, all’interno delle gallerie Giovanni Paolo II e Sellero (Brescia). Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la statale verrà chiusa al traffico dal km 95,200 al km 105,000, in entrambe le direzioni dalle 21.00 di questa sera (martedi 15 marzo) fino alle 5.30 di domani.

Il traffico verrà deviato lungo l’ex statale 42 all’interno dei territori comunali di Ceto, Nadro, Sellero, Cedegolo e Berzo Demo, con uscita al km 95,100 “svincolo di Nadro” ed ingresso al km 105,000 della rotatoria di Forno Allione nel comune di Berzo Demo e viceversa.