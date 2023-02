Valle Camonica, Spiriti di pietra: il libro Emmanuel Anati sull’archeologia

martedì, 7 febbraio 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Un libro porta una boccata d’aria fresca, rinnovatrice, nell’archeologia camuna. Il racconto di Emmanuel Anati, 92 anni, studioso e archeologo, fondatore del centro Studi Preistorici di Capo di Ponte (Brescia) nel libro “Spiriti di pietra”, 150 pagine e 74 figure, presenta una svolta. È una ricerca di antropologia concettuale che risveglia gli spiriti dormienti…. quelli dei menhir e delle statue menhir.

In “Spiriti di pietra Menhir, statue menhir e altre immagini dell’invisibile“, Emmanuel Anati racconta “I menhir, o pietre fitte, decorati e non, che risultano essere l’espressione di un movimento concettuale rivolto al culto degli spiriti ancestrali che domina il pensiero religioso per millenni”.

Questi monumenti preistorici, diffusi su gran parte del continente euroasiatico, sono testimoni della prima grande religione universale della quale si abbiano tracce. In tale contesto si sviluppano tendenze etniche e regionali, rivelate dalle evoluzioni locali dell’iconografia. Dallo studio di tali iconografie di Emmanuel Anati emerge, tra l’altro, la presenza di un culto monoteistico in Valle Camonica e valli circostanti, nel cuore dell’Europa, quello di uno spirito che ingloba il cielo e la terra, già 5000 anni fa, assai prima del politeismo dell’Olimpo greco-romano. Il libro elabora un metodo analitico di antropologia concettuale i cui risultati contribuiscono capitoli inediti alla storia delle religioni.

