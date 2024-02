sabato, 10 febbraio 2024

Edolo (Brescia) – Speciale serata per i soci del Milan Club Edolo e i tifosi rossoneri che ieri sera si sono ritrovati all’agriturismo “Le case di Farnera” per l’arrivo della Coppa dello scudetto del 2022. All’appuntamento erano presenti Mauro Ramus, presidente del Milan Club , nato nel 2022, il segretario Luca Masneri, e i soci. Erano presenti anche tre tifosi rossoneri provenienti da Zurigo e legati a Edolo.

La serata è stata impreziosita dalla presenza di Nuccia Malvestiti e Giuseppe Munafò, rispettivamente segretaria e presidente dell’Associazione Italiana Milan Club, Marco Pacini, la voce della “curva sud” e dal giornalista e grande tifoso rossonero Carlo Pelegatti.

I quattro ospiti hanno raccontato il loro legame con i colori rossoneri, i due esponenti dell’Aimc Nuccia Malvestiti e Giuseppe Munafò hanno spiegato l’attività dell’associazione e la crescita negli ultimi anni, invece Marco Pacini si è soffermato sul sostegno alla squadra in casa e in trasferta, mentre Carlo Pelegatti ha svelato aneddoti sul Milano di oggi e del passato ed è stato incalzato dalle domande dei soci del Milan Club di Edolo sul futuro della squadra e soprattutto su chi siederà in panchina nella prossima stagione.

Il presidente Mauro Ramus e il segretario Luca Masneri hanno spiegato la nascita del Milan Club che è oggi un punto di riferimento per i tifosi rossoneri in Valle Camonica. Il Milan Club Edolo è stato fondato nel 2022, ha sede all’agriturismo “Case di Farnera” e conta più di 350 iscritti. Ha una presenza fissa a San Siro ad ogni partita casalinga del Milan con uno striscione che viene esposto nel secondo anello arancione di San Siro e ad ogni partita – lo sarà anche domani in occasione di Milan-Napoli – un bus parte da Edolo per raggiugere lo stadio.