Sonico, smottamenti tra Rino e Garda: chiusa la strada

martedì, 2 aprile 2024

Sonico (Brescia) – L’ondata di maltempo ha provocato smottamenti anche a Sonico, in particolare la zona tra Rino e Garda, dove la strada fra Rino e 4 strade è interrotta.

Il sindaco di Sonico, Gian Battista Pasquini, ha emesso un’ordinanza di chiusura della strada. Garda non è isolata, però gli abitanti della frazione devono percorrere la strada intercomunale Malonno – 4 strade per raggiungere il centro di Sonico. Così è stato in mattinata per lo scuolabus che ha percorso l’itinerario “lungo” per accompagnare gli alunni di Garda a scuola.

Due sono le zone tenute sotto controllo dalla Protezione Civile di Sonico, che sta lavorando con la potente idrovora a Edolo: la strada tra Rino e 4 strade e la strada della Val Malga, prima del Ponte di Faeto. Una ricognizione sarà effettuata in giornata dai tecnici di Regione Lombardia, geologi, sindaco Gian Battista Pasquini e dai tecnici del Comune di Sonico per valutare gli interventi da effettuare, disgaggio e protezione.