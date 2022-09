Soccorsi due escursionisti in Valtellina e Valle Camonica

martedì, 13 settembre 2022

Buglio in Monte (Sondrio) – Doppio intervento del Soccorso Alpino in Valtellina e in Valle Camonica.

Il primo intervento a Buglio in Monte (Sondrio): un 35enne era in cerca di funghi nei boschi a circa 1500 metri di quota in località Our, quando il 35enne è stato punto da alcune vespe e ha avuto un malore. E’ però riuscito a chiedere aiuto. Sul posto sei tecnici della Stazione di Morbegno del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, la Croce Rossa di Morbegno e i Vigili del fuoco. I soccorritori lo hanno individuato, raggiunto e accompagnato all’ambulanza.

Il secondo intervento a Paisco Loveno (Brescia), dove un uomo di 68 anni ha accusato un malore durante un’escursione ed è caduto in una zona impervia. Sul posto una squadra del Soccorso Alpino della media Valle Camonica, i vigili del fuoco di Edolo e di Breno, e l’ambulanza dell’Arnica di Berzo Demo (Brescia). Il 68enne è stato recuperato e trasferito all’ospedale di Esine (Brescia).