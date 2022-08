Soccorsi ciclisti caduti sulla panoramica a Corteno Golgi

martedì, 2 agosto 2022

Corteno Golgi – Soccorsi due ciclisti caduti a lato della “panoramica” a Corteno Golgi (Brescia). Stavano percorrendo l’escursione quando per cause al vaglio sono caduti riportando contusioni sul corpo.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino della Delegazione lariana e della Stazione di Edolo, i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo e del comando dei Vigili del Fuoco di Brescia, l’elisoccorso dalla centrale operativa di Sondrio con l’equipe medica che ha stabilizzato i ciclisti.

Per uno non è stato necessario il ricovero, mentre un ciclista 52enne è stato accompagnato all’ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio) per accertamenti.