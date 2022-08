sabato, 20 agosto 2022

Cevo – Smottamento sulla strada provinciale 6 a Fresine di Cevo (Brescia) nel pomeriggio, con l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, della ditta incaricata della manutenzione della strada e del sindaco di Cevo, Silvio Citroni.

E’ il secondo intervento in meno di 48 ore sulla Provinciale 6 a Fresine di Cevo: nell’ondata di maltempo dell’altro ieri erano caduti alberi sempre rimossi dai vigili del fuoco.

Oggi invece l’intervento di rimozione dei sassi e detriti caduto sulla Provinciale, in località Fresine, ha richiesto più tempo e oltre ai vigili del fuoco edolesi, giunti con una squadra per la messa in sicurezza della sede stradale, hanno lavorato anche i tecnici della ditta incaricata della manutenzione.