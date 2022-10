Smottamento sulla statale 39 di Aprica a Corteno Golgi

martedì, 25 ottobre 2022

Corteno Golgi (Brescia) – Nella notte si è verificato uno smottamento sulla statale 39 di Aprica, in territorio di Corteno Golgi (Brescia) e all’altezza del bivio Campagnola, che ha interessato una parte della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, i tecnici Anas e l’impresa che ha in appalto la manutezione della statale 39. Anche i geologi hanno effettuato un sopralluogo sulla parete dove è avvenuto lo smottamento, il pietrame che si è staccato ha divelto le reti paramassi che in passato erano stato posate. In mattinata l’impresa sotto la guida dei tecnici Anas ha avviato la rimozione del materiale e consentire il transito in entrambe le corsie.