Skipasslombardia e le novità per la stagione sciistica 2022/2023

martedì, 27 settembre 2022

Ponte di Legno – La stagione 2021/2022 è stata caratterizzata dalla grande voglia di vivere giornate all’aperto e sulla neve, e, grazie a Regione Lombardia, in tutto dicembre 2021 gli Under16 residenti in Regione hanno potuto sciare gratuitamente: più di 54k giornate sci dedicate ai giovani per avvicinarli alla neve.

Nella prossima stagione le montagne di Lombardia vogliono continuare a investire sui giovani e sul far vivere giornate memorabili a tutti: sole, neve, panorami mozzafiato e piste per tutti i gusti.

In quest’ottica un grande sforzo è stato fatto dal punto di vista dei prezzi dello SkipassLombardia per contenere il più possibile gli aumenti (intorno al 10% medio), nonostante le bollette elettriche siano aumentare di +500%; ma la voglia di offrire esperienze uniche è troppa!

Oltre al tradizionale SkipassLombardia Stagionale confermato per maestri e tesserati FISI, e all’ormai consolidato SkipassLombardia PayPerUse che da vari anni è apprezzato e usato da tantissimi amanti delle nostre montagne per sciare ovunque in Lombardia con un’unica tessera e pagare solo la tariffa migliore per quanto sciato, SkipassLombardia conferma anche i due nuovi prodotti lanciati con grande successo l’anno scorso: lo stagionale acquistabile a “rate” (una tantum iniziale + 25 euro per le prime 20 sciate) e lo stagionale FERIALE, un prodotto dedicato a chi ama sciare in settimana andando di volta in volta nelle diverse località.

Confermata anche la partnership con Scalpay che permette ai clienti di acquistare i prodotti pagando in tre comode rate mensili senza alcun interesse.

“Abbiamo lavorato tanto per poter contenere i prezzi dei nostri prodotti il più possibile, evitando di ribaltare tutti gli aumenti sugli sciatori e siamo convinti che il nostro sforzo sarà apprezzato da tutti. SkipassLombardia è ormai un punto di riferimento in Lombardia e un prodotto conosciuto e amato, al servizio dei nostri comprensori lombardi per creare sempre più opportunità di sci – commenta Massimo Fossati, Presidente di AnefSkiLombardia – Ci sono ormai decine di migliaia di SkipassLombardia in circolazione al servizio di piste fantastiche, e stiamo lavorando a costruire un intero eco-sistema del turismo innovativo e integrato in previsione del 2026”

Tante iniziative per godere della bellezza del cielo di Lombardia in inverno! www.skipasslombardia.it

PREZZI 2022/2023

2022/2023 Prezzo € Maestri 395 FISI 600 Stagionale 950 Split Season 480 + 25 euro per 20 volte Stagionale Feriale 590

SKIPASSLOMBARDIA

Skipasslombardia è una tessera valida in tutte le stazioni lombarde, acquistabile dai clienti sia come Stagionale che in modalità PayPerUse (richiedibile direttamente on line dal sito www.skipasslombardia.it), che permette di fruire dell’amplissima offerta lombarda, dalle prealpi con le stazioni di prossimità, fino ai grandi resort delle alpi lombarde.

I 27 resort lombardi, riuniti in SkipassLombardia, rappresentano quasi 1.000 km di piste, danno da lavorare direttamente e indirettamente a più di 3.000 persone, per un indotto complessivo stimato di oltre 1,2 mlnd € in Lombardia.