Scalata Quattro valichi alpini, domani l’arrivo a Edolo

sabato, 10 settembre 2022

Edolo – Weekend nel segno dei motori: è scattata la “Scalata Quattro valichi alpini“, organizzata dal Moto Club Historical San Gottardo di Trenzano in collaborazione con il Moto Club Quattro valichi alpini di Edolo. La prima edizione competitiva si svolse nel 1927, poi in forma non agonistica è stata riproposta la manifestazione alla fine dello scorso secolo (nella foto credit Moto Club 4V i partecipanti alla 1^ edizione del 31 luglio 1927)

I motociclisti sono partiti da Edolo (Brescia), seguendo nella prima tappa il percorso Edolo-Ponte di Legno- Passo Gavia-Santa Caterina Valfurva-Bormio-Prati Stelvio-Silandro-Caprile-Passo Palade-Fondo, mentre la seconda tappa scatterà domani mattina – domenica 11 settembre – da Fondo, seguendo il percorso Cagnò, Malè, Dimaro, Passo Tonale, Ponte di Legno ed Edolo. Complessivamente l’itinerario della manifestazione è di 300 chilometri. I motoveicoli sono suddivisi in tre categorie: motocicli costruiti fino al 1945, moto costruite dal 1946 al 1975 e moto costruite dal 1976 al 2000. L‘arrivo della prima moto a Edolo è prevista attorno alle 11 di domani e durante il pranzo nell’area mercatale di Edolo si terrà la cerimonia di premiazione. Verranno premiati i primi tre concorrenti di ogni categoria e il miglior risultato in assoluto.