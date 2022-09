Scalata alla Valle Adamè: trionfo di Damiano Pedretti e Vivien Bonzi

venerdì, 16 settembre 2022

Saviore dell’Adamello (Brescia) – Damiano Pedretti e Vivien Bonzi dominano la XVII edizione della “Scalata alla Valle Adamè“. Al via della gara, inserita nel circuito della Valle dei Segni Mountain Cup, più di 100 atleti, provenienti da Valle Camonica, Bresciano e Val di Scalve.

L’edizione 2022 – organizzata dalla Podistica Valle Adamè – ha visto il dominio di Damiano Pedretti tra gli uomini e Vivien Bonzi (foto © Grandangolo di Vallecamonica). Nella gara maschile tripletta dell’Unione Sportiva Malonno, oltre al primo posto conquistato da Damiano Pedretti in 46’34”, secondo e terzo sono giunti Luca Malgarida e da Marco Malgarida, sempre del medesimo team, seguiti da Davide Trentin, Fabrizio Boldini, Ermete Forloni, Luca Pellegrini, Andrea Tarchia, Francesco Bettoni e Davide Gnaffini.

Invece nella gara femminile dietro a Vivien Bonzi (Recastello Radici Group) che ha percorso il tracciato in 57’02”, Stefania Cotti Cottini (Pellegrinelli) e Heidi Davies (US Malonno). Nella top ten femminile sono entrate Tiziana Bianchini, Nahyeli Pizio, Maria Bonafini, Umberta Magno, Maria Moreschi, Veronica Barbieri e Marianna Zani.

Sono stati assegnati anche due riconoscimenti al corridore più giovane, Andrea Bolis, e al più “esperto”, Domenico Bonomelli. Per la Valle dei segni Mountain Cup, restano altre due gare: la Tre Campanili Special di Artogne del 2 ottobre e la Erbanno Vertical del 16 ottobre.