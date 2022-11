Sagra del tartufo e dell’olio: due appuntamenti in Valle Camonica

mercoledì, 9 novembre 2022

Malegno (Brescia) – Tartufolio, doppio appuntamento in Valle Camonica: il primo a Malegno (Brescia), il secondo a Sonico (Brescia). L’associazione Valle Camonica e il Tartufo guidata da Giacomo Manganoni ha come obiettivo valorizzare uno dei prodotti tipici della valle come il tartufo e propone la sagra del Tartufo e dell’olio d’oliva di Valle Camonica, con il patrocinio del Comune di Malegno, Altopiano del Sole e Comunità Montana di Valle Camonica.

Il primo dei due eventi è in programma il 26 novembre a Malegno: alle 9:30 presso i prati antistanti il municipio del paese camuno “Caccia al tartufo” dedicato ai bambini della scuola Media di Malegno e dimostrazione della ricerca del tartufo con cani addestrati e la presenza di Mirko Mazzoli, consigliere della Associazione “La Valle Camonica e il tartuto” (Aperto al pubblico)

Alle 11, in sala consiliare, convegno su “Lo sviluppo della tartuficoltura in Valle Camonica“, con saluti istituzionali di Paolo Erba, sindaco del Comune di Malegno ed Enrico Dellanoce, assessore agricoltura e bonifica montana e vicepresidente della Comunità Montana di Valle Camonica.

Seguiranno le relazioni di Giacomo Manganoni, presidente dell’associazione “La Vallecamonica e il tartufo”; Luigia Giacometti, dottore in economia delle cooperative e delle organizzazioni non profit, commercialista della Associazione “La Valle Camonica e il tartufo”; Virgilio Vezzola, presidente dell’associazione “Tartufai Bresciani”; Roberto Arrigoni, presidente GAL Sebino Vallecamonica Val di Scalve; Antonino Floridia, preside dell’I.I.S. Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terne e Fortunato Pogna, presidente Cooperativa Exodus. Modera: Elena Pescarzoli, vicepresidente Associazione “La Valle Camonica e il tartufo”.

Il secondo evento è in calendario sabato 3 dicembre, alle 20, presso il “Convento di Don Mazzi”: in collaborazione con la cooperativa Exodus e Inexodus a Garda di Sonico cena di beneficenza a base di tartufo.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: Giacomo Manganoni +39 392 222 9282, presidente Associazione

“La Valle Camonica e il tartufo”; email: vallecamonicaeiltartufo@gmail.com.