Ritrovata illesa la donna dispersa nei boschi di Paisco Loveno

lunedì, 15 agosto 2022

Paisco Loveno (Brescia) – Ritrovata illesa la donna che si era persa nei boschi lungo la strada che da Paisco Loveno (Brescia) porta al Passo del Vivione. Era con il marito e stavano percorrendo la statale verso il passo. Hanno parcheggiato, con l’intenzione di fare una passeggiata in montagna. Sono quindi saliti lungo il sentiero che porta a Malga Lunga ma a un certo punto si sono fermati perché la donna aveva lasciato in auto alcune cose che le servivano. Il marito intanto la stava aspettando, non erano molto distanti dall’auto. Quando ha visto che tardava oltre il previsto, si è preoccupato.

Le comunicazioni con il telefonino però erano impossibili, perché in quella zona non c’è campo e quindi i due non riuscivano a comunicare tra di loro. Dopo avere provato a vedere dove potesse essere, senza esito, il marito si è spostato in un punto in cui è riuscito a chiedere aiuto. Sono arrivati sul posto i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Media Valle Camonica, e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. In poco tempo l’hanno trovata: stava bene ma aveva sbagliato sentiero ed era finita in un’altra zona. L’intervento è terminato con il rientro delle squadre. In montagna bisogna tenere presente che la copertura telefonica non sempre è attiva e ci sono aree in cui, in caso di necessità, è più complicato attivare i soccorsi. Sul sito sicurinmontagna.it sono pubblicati suggerimenti preziosi per programmare le vostre escursioni e per non trovarvi in situazioni spiacevoli.

Altro intervento sull’itinerario Corna Trentapassi

Intervento del Soccorso alpino bresciano che ha recuperato una donna di Chiari (Brescia) infortunata a una caviglia mentre scendeva dalla Corna Trentapassi verso Zone (Brescia). Ha tentato di proseguire, aiutata dalle persone che erano con lei, ma poi ha deciso di chiedere aiuto e ha chiamato il 112. Sono intervenuti i tecnici di turno al centro operativo di Esine. I soccorritori sono saliti per un tratto con il mezzo fuoristrada e poi hanno continuato a piedi. Una volta raggiunta la signora, hanno stabilizzato la gamba e poi l’hanno trasportata fino al mezzo del Cnsas in barella portantina. Infine, sono arrivati dove aveva lasciato l’auto, quindi la donna ha scelto di andare al pronto soccorso con mezzi propri.