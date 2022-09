Riconosciuto lo stato di emergenza a Niardo, Braone e Ceto

venerdì, 9 settembre 2022

Niardo – Riconosciuto dal Governo lo stato di emergenza per i territori di Niardo, Braone e Ceto, colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo nella notte tra il 27 e il 28 luglio scorso. Il Consiglio dei ministri ha concesso lo stato di emergenza in considerazione “dell’intensità e dell’estensione dei danni, perché non fronteggiabili con mezzi e poteri ordinari, affinché si possa provvedere tempestivamente ad attuare tutte le iniziative di carattere straordinario per superare la grave situazione che si è creata”.

I danni rilevati dai tecnici e geoologi ammontano a 120 milioni. Una prima tranche di finanziamenti da 3 milioni e 250mila euro è già stata stanziata, ora – con lo stato di emergenza – ne arriveranno altri e più consistenti.

Con il riconopscimento dello stato di emergenza, che durerà un anno, il Dipartimento della Protezione civile nazionale, d’intesa con la Regione Lombardia emetteranno ordinanze e saranno messi a disposizione ristori ai cittadini e alle attività economiche, oltre agli enti pubblici. Soddisfatto il sindaco di Niardo (Brescia), Carlo Sacristani: “Provvedimento fondamentale per il nostro territorio”.