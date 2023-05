Residenti e turisti sul piede di guerra: “Cani liberi e senza museruola a Edolo”

mercoledì, 3 maggio 2023

Edolo (Brescia) – Arrivano in redazione segnalazioni da parte di residenti e turisti che sulla passeggiata-anello lungo il torrente Ogliolo di Edolo (Brescia) si imbattono in cani di grossa taglia, lasciati liberi, senza guinzaglio. “ Una brutta abitudine da parte dei padroni di cani, di lasciarli liberi senza guinzaglio e men che meno museruola. I cani ovviamente corrono, allontanandosi dai padroni che sovente non sono pertanto più in grado di controllarne il comportamento, e i cani spaventano le persone, bambini e famiglie che stanno passeggiando sulle rive dell’Ogliolo. In un’altra segnalazione giunta in redazione c’è il riferimento ad una persona, conosciuto nella località camuna, che gira sui sentieri dell’Ogliolo con un cane di grossa stazza e aggressivo senza guinzaglio né museruola e solo a un istante dall’aggressione, decide di rincorrerlo e fermarlo.

Sorge spontanea una domanda: perchè chi ha il compito della sicurezza, tra cui la Polizia Municipale, non affronta il problema con un controllo adeguato sul sentiero dell’Ogliolo e adeguate sanzioni? La sicurezza viene prima di tutto e il regolamento – cane al guinzaglio o con museruola – va fatto rispettare“.

di A. Pa.