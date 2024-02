Quale futuro per l’agricoltura di montagna? Convegno a Unimont di Edolo

sabato, 24 febbraio 2024

Edolo (Brescia) – “L’innovazione è la soluzione per la permanenza dell’agricoltura in montagna? La visione degli allevatori delle valli lombarde”. E’ il titolo del seminario che si terrà giovedì 29 febbraio alle 15.30 a Edolo (Brescia) presso l’Università della Montagna.

Il seminario sarà introdotto da Matteo Spagnuolo (Università degli Studi di Bari “A. Moro”), responsabile Scientifico CN Agritech – UNIBA; Anna Giorgi dell’Università degli Studi di Milano, polo UNIMONT e Responsabile spoke 7.4.1 progetto PNRR Agritech

Sono previsti gli interventi di Danilo Bertoni dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (ESP) e Priscila Penate Lopez – Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (ESP)

Quali sono i fattori che favoriscono la permanenza dell’attività agricola in montagna? Le innovazioni possono aiutare le aziende di montagna a continuare la propria attività? Il progetto di ricerca Agritech indaga quali innovazioni possono supportare le aziende zootecniche montane, migliorando la loro reddittività e le condizioni di vita e di lavoro degli allevatori. A tale scopo sono stati intervistati sia esperti di allevamento montano, sia allevatori delle principali valli lombarde, coinvolti in gruppi di discussione mirati. I primi risultati fanno emergere un quadro articolato e talvolta inatteso sulle sfide dell’allevamento in montagna, fra passione, ostacoli e nuove opportunità e prospettive.