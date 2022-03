Potature delle piante, quante anomalie in Valle Camonica

mercoledì, 16 marzo 2022

Berzo Demo – In questo periodo si stanno potando alberi in tutta la Valle Camonica e succede di imbattersi in potature non a regola d’arte. E’ la denuncia di un gruppo di cittadini.

“ In alcuni casi si tratta di mutilazioni che vanno a indebolire le piante: si tratta di danni non sempre immediatamente osservabili ma che possono portare ad un progressivo deperimento e morte. E’ il caso di quanto avvenuto in questi giorni a Demo (nella foto) con la potatura di betulle di un’ottima varietà esteticamente molto bella e suggestiva.

Le amministrazioni comunali devono tutelare ed incrementare all’interno dei propri territori tutte le alberature nelle strade e piazze pubbliche, e lo stesso ministero dell’Ambiente ha recentemente sancito il divieto di capitozzare o potare drasticamente gli alberi nei giardini pubblici. Una pratica questa che è dannosa per l’estetica, la salute dell’albero e l’ambiente“.