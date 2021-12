Ponte di Legno, l’avventura di Adamello Ultra Trail diventa un libro

martedì, 7 dicembre 2021

Ponte di Legno – Gli ultrarunner più affezionati lo sanno: più di una gara, Adamello Ultra Trail è un’avventura alla scoperta di un territorio al quale l’evento è legato nel profondo. Una storia di bellezza, di passione, e di obiettivi da raggiungere. Foto @Giacomo Meneghello.

Forse è proprio questo che ha ispirato Emanuela Spedicato, membro del comitato organizzatore di Adamello Ultra Trail, a raccontare questa storia affascinante a chi ancora non l’ha vissuta, e soprattutto a chi desidera viverla in futuro – se di corsa o camminando, poco importa.

“Adamello Ultra Trail – Sui Camminamenti della Grande Guerra” è il titolo del volume curato da Emanuela Spedicato che sarà presentato oggi, martedì 7 dicembre alle ore 21, presso la sala polifunzionale dell’Unione dei comuni Alta Valle Camonica a Ponte di Legno (via Salimmo, 3).

Il libro di Adamello Ultra Trail è nato per svelare a tutti, residenti e visitatori, l’anello di 170 km reso famoso dall’evento, lungo i Camminamenti della Grande Guerra. Il percorso, inserito all’interno del comprensorio Pontedilegno-Tonale, fra l’Alta Val Camonica e Alta Val di Sole con passaggi nel Parco Naturale dell’Adamello e nel Parco Nazionale dello Stelvio, è stato diviso in otto tappe, affrontabili anche dai meno allenati.

Il racconto di ciascuna tappa contiene riferimenti storici e dettagli tecnici ad opera di Walter Belotti, presidente del “Museo della Guerra Bianca in Adamello” di Temù, oltre a brevi poesie di Giuseppe Ungaretti, poeta storicamente legato al periodo della Grande Guerra e particolarmente apprezzato dall’autrice.

Nel volume non mancano inoltre gli strumenti utili, a partire dalla mappa topografica realizzata da Mario Sterli per pianificare in autonomia escursioni totali o parziali dell’anello, immagini emozionanti e il video “Omaggio a Giuseppe Ungaretti – Memoria alla nostra Storia”, realizzato da Alberto Brevi, che sarà proiettato durante la presentazione del libro. La grafica è a cura di Martino Spreafico, progettazione e coordinamento ad opera di SeTe Srl.

Moderatrice della serata sarà la giornalista bresciana Piera Maculotti. L’ingresso alla presentazione è riservato ai possessori di Green Pass rafforzato. Il libro sarà disponibile nelle librerie dell’Alta Valle Camonica al prezzo di 25 euro, comprensivo di mappa topografica.

Per ulteriori informazioni:

www.prolocopontedilegno.it

Telefono: +39 3317148895

Email: info@prolocopontedilegno.it