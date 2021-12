Paspardo si racconta: miniere, storia e architettura

venerdì, 17 dicembre 2021

Paspardo – Miniere, storia e architettura, Paspardo (Brescia) si racconta. Domani – sabato 18 dicembre, alle 17 – al centro Polifunzionale di piazza Marcolini a Paspardo, il Comune in collaborazione con L’associazione AdMetalla (Centro di ricerca e documentazione sull’attività mineraria e siderurgica) organizza il convegno su “Paspardo e il suo territorio: miniere, storia e architettura”.

Il convegno, realizzato con il patrocinio di ISPRA, REMI e ANIM, ha come obiettivo la divulgazione delle conoscenze sugli aspetti mineralogici, archeologici, storici ed architettonici del territorio e dell’antico borgo di Paspardo, partendo dall’illustrazione dei risultati delle recenti ricerche effettuate da ADM presso il Dosso delle Frere. Verranno presentati ulteriori approfondimenti strettamente collegati alla natura geologica e all’antropizzazione dell’area nel corso della storia.

ADM, in qualità di componente di ReMi – Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani e membro del Comitato Regionale per la Valorizzazione dei siti Minerari Dismessi, da oltre 15 anni persegue scopi culturali, scientifici e didattici per la promozione dello studio della storia mineraria camuna allo scopo di mantenere viva la memoria storica del passato estrattivo della Valle Camonica, censire e salvaguardare il patrimonio minerario dismesso come peraltro previsto nel programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di Regione Lombardia (maggio 2020).

Sono previsto gli interventi del sindaco di Paspardo, architetto Fabio De Pedro, e del presidente dell’Associazione Ad Metalla, geologo Gilberto Zaina, vedrà una relazione introduttiva del professor Gabriele Archetti, ordinario di Storia Medievale all’Università Cattolica di Brescia e Milano e gli interventi di Fabio Alberti (Geologia del territorio), Gian Claudio Sgabussi (Il sito minerario del Dosso de le Frere), Marco Mottinelli (Evidenze archeologiche dalla preistoria all’epoca post-medievale) e Lucia Morandini (Architettura rurale storica). I lavori verranno coordinati da Elena Staffoni, geologo. Nel corso dell’incontro verranno esposti presso il Centro Polifunzionale dei pannelli fotografici, realizzati da Fausto Ramponi, che illustrano alcuni aspetti riferibili ai temi presentati nel corso della serata.