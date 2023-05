Ospedale di Edolo: il sindaco Masneri va all’attacco, interrogazione del Pd in Regione

mercoledì, 31 maggio 2023

Edolo (Brescia) – I vertici di Asst Valcamonica sotto accusa per le scelte sull’ospedale di Edolo (Brescia). La lettera dei 16 sindaci dell’Alta Valle Camonica ai vertici di Regione Lombardia sulla situazione dell’ospedale di Edolo, che da metà giugno vedrà ridurre il servizio di Medicina, che sino a un anno fa contava cinque medici, mentre dal 16 di giugno saranno presenti solo due medici, tra i quali il primario che versa in condizioni fisiche, dovute ad un incidente occorsogli, che ne limitano fortemente la possibilità di svolgimento della propria attività lavorativa.

Nelle scorse settimane era stata prospettata una soluzione da Asst Valcamonica, ma secondo i sindaci non c’è stato il rispetto di quanto indicato e il sindaco di Edolo, Luca Masneri, va all’attacco: “dobbiamo chiederci perché i medici se ne sono andati dall’ospedale di Edolo?”; “il servizio del reparto di Medicina dell’ospedale di Edolo è fondamentale l’intera comunità dell’Alta Valle Camonica”, Inoltre un’interrogazione sarà depositata dai consiglieri regionali Pd Miriam Cominelli ed Emilio Del Bono e chiederà conto ai vertici del Pirellone della situazione che si è creata all’ospedale di Edolo e i sindacati si ritroveranno in assemblea venerdì prossimo (9 giugno ndr.) per prendere una decisione e iniziative di lotta sull’ospedale di Edolo.