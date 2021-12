Nella miniera Ferromin di Malonno festeggiata Santa Barbara

martedì, 14 dicembre 2021

Malonno – Rinnovata la celebrazione di Santa Barbara nelle miniera Ferromin di Malonno (Brescia). Per il quarto anno consecutiva il gruppo Speleo Camuno, in collaborazione con il Comune, la parrocchia e il Coro Baitone hanno organizzato la Messa in Miniera che ha visto una grande partecipazione, nel rispetto delle norme anti covid.

Tra le autorità erano presenti il sindaco di Malonno, Giovanni Ghirardi, gli amministratori locali, il comandante della Stazione carabinieri di Cedegolo, Brunello Bacco, il presidente del gruppo di Protezione Civile “Le Torri”, Thomas Salvetti. Il coro Baitone di Edolo ha allietato la Santa Messa celebrata da don Simone Ziliani, che ha ricordato i minatori malonnesi.

Da anni il gruppo Speleo Camuno sta valorizzando l’ex miniera Ferromin di Malonno, un patrimonio storico industriale del paese. Quella dell’altro ieri è stato un pomeriggio speciale, dove oltre a celebrare la patrona dei minatori – Santa Barbara – è stato possibile osservare un pezzo di storia di Malonno che è conservato grazie al gruppo Speleo Camuno.