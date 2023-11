Montagna: presentato il francobollo per i 70 anni di Uncem

lunedì, 20 novembre 2023

Roma – Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato all’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani – Uncem, nel 70esimo anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,25 euro. La tiratura è di duecentocinquantamilaventi esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani – UNCEM e ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligraficoe Zecca dello Stato S.p.A..

La vignetta raffigura raffigura un paesaggio montano in cui passeggiano alcune persone che si tengono per mano, in armonia con la natura. In alto, a destra, è presente il logo del 70°anniversario dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani – Uncem. Completano il francobollo la legenda ”UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA’ ENTI MONTANI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma V.R..

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20 euro.

“Nel francobollo presentato stamani al Ministero delle Imprese del Made in Italy, in occasione dei 70 anni di Uncem, c’è il senso del nostro impegno, ci sono i nostri valori, le transizioni sociali, climatiche, energetiche, economiche. Nella grafica realizzata con Elena Zoccarato, ci sono le Green Communities, la comunità che cammina insieme, in salita, le energie rinnovabili con gli impianti che sono comunitari, i beni collettivi, l’acqua e la forza di gravità, la foreste e il vento, il sole, la terra e il territorio. Cordata sì, ‘camminare insieme’ che è l’unica via possibile per le persone e per gli Enti locali, per i Comuni che superano i municipalismi. Una montagna che innova, che produce idee e risorse, economie e nuove relazioni. Una sfida di futuro che si fa storia di sette decenni, piccola nella grande Storia, e oggi anche francobollo. Ringrazio per averci creduto, con Uncem, la Sottosegretaria Fausta Bergamotto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i Vertici l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Codirettore Giuseppe Lasco e gli Amici di Poste Italiane con i quali attuiamo la legge 158/2017 sui piccoli Comuni e anche – come dice questo prodotto filatelico – la 221/2015 sulla Green Economy. Territori aperti all’Europa delle comunità e dei territori”, afferma Marco Brussone, presidente Uncem.