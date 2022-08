Mobilitazione per un principio d’incendio a Garda di Sonico

sabato, 20 agosto 2022

Sonico – Mobilitazione nella giornata odierna per un principio d’incendio in un’abitazione a Garda di Sonico (Brescia). Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, con APS e ABP, e in supporto alla squadra una squadra da Darfo Boario Terme con autoscala ed è stato allertato anche il personale della Protezione Civile Sonico per un eventuale rifornimento idrico che fortunatamente non è stato necessario.

All’interno di un sottotetto ha preso fuoco parte dell’impianto elettrico, interessando in minima parte anche la soletta il legno. Fortunatamente l’incendio è stato molto limitato, creando molto fumo ma pochi danni.