Mobilità elettrica, accordo tra Comunità Montana e società in Valle Camonica

martedì, 20 settembre 2022

Breno – Accordo sulla mobilità elettrica: opportunità di sviluppo sostenibile per tutti i Comuni della Valle Camonica.

Sono stati firmati i protocolli d’intesa tra la Comunità Montana di Valle Camonica – rappresentata dal presidente Alessandro Bonomelli (nella foto) e le società Enel X Way, – rappresentata dall’Head of Country Italy Federico Caleno, e A2A EMobility – rappresentata dal Presidente e amministratore delegato Fabio Pressi, finalizzati alla promozione della mobilità elettrica e realizzazione di una rete di ricarica in Valle Camonica.

È opinione condivisa che ad oggi uno dei settori che contribuisce maggiormente ad aumentare l’inquinamento atmosferico e le emissioni di gas serra sia quello dei trasporti.

RICARCA VEICOLI ELETTRICI – In questo contesto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici si pone come obiettivo prioritario dell’Unione Europea nel processo di decarbonizzazione di questo comparto al fine di sostenere l’innovazione e l’efficienza, frenare la dipendenza dai combustibili fossili e guidare la transizione a fonti energetiche locali e rinnovabili. Naturalmente la realizzazione di infrastrutture di ricarica procede in parallelo con il passaggio da parte degli utenti ai veicoli elettrici e ciò costituisce uno dei fattori cruciali che consentiranno, entro il 2050, una transizione verso modi di alimentazione alternativi e verso una flotta di veicoli prevalentemente a zero emissioni. Questo sarà possibile solo se ai veicoli elettrici sarà permesso viaggiare senza difficoltà in tutta l’UE, ovvero predisponendo un numero sufficiente di punti di ricarica.

Il territorio della Valle Camonica, soggetto da tempo ad un crescente spopolamento tipico delle aree più periferiche come quelle montane, può diventare un esempio concreto di come davanti ad una lungimirante visione di sviluppo delle proprie amministrazioni, diventi possibile predisporre, attuare e partecipare a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture moderne atte a consentire migliori condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della propria popolazione.

È partendo da questi presupposti che la Comunità Montana di Valle Camonica, come ente che rappresenta le 40 Amministrazioni camune, si è interfacciata con due primari operatori nello sviluppo della mobilità elettrica quali A2A E-Mobility e Enel X Way, prefiggendosi un obiettivo preciso: far sì che l’installazione di almeno un’infrastruttura di ricarica ad alte prestazioni diventi un traguardo davvero raggiungibile per ogni comune.

LE DICHIARAZIONI – “Si tratta di un grande passo per la Valle Camonica che, grazie all’installazione di una rete capillare di postazioni di ricarica, diventerà un esempio virtuoso di amministrazione locale. – afferma l’assessore all’Ecologia ed Ambiente della Comunità Montana di Valle Camonica, Mirco Pendoli (nella foto sotto)– Grazie anche alla collaborazione della società Valle Camonica Servizi Srl nella figura della Presidente Katia Abondio, è stata possibile la stipula, in data odierna, delle convenzioni con A2A E-Mobility e Enel X Way, che ci metteranno in grado di soddisfare l’interesse sempre crescente nei confronti della mobilità elettrica da parte dei comuni e sviluppare come intero territorio valligiano politiche legate alla mobilità sostenibile, fondamentali per ridurre le emissioni di carbonio e diminuire l’impatto ambientale ed economico dei mezzi di trasporto tradizionali”.

“La firma di questa convenzione – ha sottolineato Federico Caleno – darà un importante impulso all’elettrificazione dei trasporti su questo meraviglioso territorio, grazie a un piano d’installazione di stazioni di ricarica che offrirà una copertura capillare su tutta la Valle Camonica. Ad oggi quella che è conosciuta come la Valle dei Segni, tra Bergamo e Brescia, conta più di 200 punti di ricarica Enel X Way attivi, che si aggiungono alle quasi 900 infrastrutture di ricarica in tutta la Lombardia. Come Azienda vogliamo accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica anche in un’ottica di turismo sostenibile, valorizzando a livello di infrastrutturazione e di trasporti green, un territorio già ricco di attrattive e di bellezze paesaggistiche”.

“A2A E-Mobility ha un piano nazionale che prevede l’installazione di 24.000 punti di ricarica e dal 2010 la Lombardia ha rappresentato per noi il punto d’inizio – ha sottolineato Fabio Pressi –, grazie a oltre 500 punti di ricarica ad accesso pubblico già attivi e oltre 180 in fase di installazione. Con la firma di questo accordo, vogliamo promuovere la capillarità della nostra rete di ricarica anche in Val Camonica e nelle comunità montane. La mobilità rappresenta un fattore di crescita e di occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile anche per i centri più piccoli. I territori come la Val Camonica vanno preservati e la mobilità elettrica contribuisce con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell’aria e di riduzione dell’inquinamento acustico, oltre alle importanti implicazioni sulla salute delle persone”.