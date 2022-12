Milan Club Edolo: il 14 dicembre Maurizio Ganz all’inaugurazione della sede

giovedì, 8 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – Il Milan Club Edolo è una realtà della Valle Camonica e a cinque mesi dalla nascita conta più di 250 soci.

Mercoledì prossimo – 14 dicembre – sarà inaugurata la sede del Milan Club presso l’agriturismo “Le Case di Farnera” a Edolo (Brescia) e al taglio del nastro “rossonero” sarà presente una delle bandiere del Milan, Maurizio Ganz, che nel 1999 portò la formazione rossonera all’epoca guidata da mister Zaccheroni alla conquista dello scudetto in rimonta sulla Lazio. Storici i suoi gol, soprattutto quello nel finale sulla Sampdoria che valse i punti decisivi per conquistare il tricolore. Oggi Maurizio Ganz è l’allenatore del Milan Femminile.

Il programma della serata del 14 dicembre prevede il ritrovo alle “Case di Farnera”, alle 19, l’aperitivo aperto a tutti gli iscritti del Club con inaugurazione di targa e striscione e alle 19:30 cena con ospite Maurizio Ganz.

Presidente del Milan Club Edolo è Mauro Ramus. Nato come una scommessa dopo la conquista del 19esimo scudetto lo scorso 22 maggio a Reggio Emilia: ai primi iscritti e nel corso di questi mesi i soci sono saliti a 250. Un risultato inaspettato, inoltre sono state acquistate delle tessere stagionali per assistere alle sfide casalinghe del Milan e ogni fine settimana, ma anche nelle gare di Champions League, i tifosi e soci del Milan Club raggiungono lo stadio di San Siro per sostenere i loro beniamini.

L’Associazione Italiana Milan Club ha già riconosciuto il Milan Club di Edolo e il 14 dicembre sarò inaugurata la sede, un punto di riferimento per soci.