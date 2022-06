Maltempo, interventi dei vigili del fuoco a Edolo e Malonno

lunedì, 6 giugno 2022

Edolo – L’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Alta Valle Camonica nel pomeriggio e serata di ieri ha provocato danni, fortunatamente non ci sono feriti.

Gran lavoro di vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, che si è concluso nella notte. Il primo intervento nel tardo pomeriggio di ieri a Iscla, dove i vigili del fuoco di Edolo e di Vezza d’Oglio sono intervenuti sulla statale 42 per rimuovere alberi caduti sulla sede stradale. Un secondo intervento dei vigili del fuoco di Edolo a Malonno (Brescia) con la caduta di altri alberi sulla statale 42, uno ha danneggiato una vettura, mentre in via Porro a Edolo (Brescia) sono intervenuti oltre a quelli di Edolo i vigili del fuoco volontari di Darfo, quest’ultimi con l’autoscala, per i danni al tetto di alcune abitazioni, con tegole pericolanti. L’ultimo intervento a Trivigno per rimuovere alberi caduti sulla strada comunale. La conclusione degli interventi poco prima della mezzanotte.