Lombardia, la squadra regionale di skiroll per la nuova stagione

venerdì, 12 agosto 2022

Sondrio – Anche il Comitato Alpi Centrali questa’anno avrà la sua squadra di skiroll. Punta di diamante della neonata squadra è Aksel Artusi (U20 maschile), già ai vertici della disciplina a livello mondiale. Con lui i portacolori delle Alpi Centrali saranno: Stefano Epis (U 16 maschile); Camilla Crippa e Flavia Epis (U 18 femminile) e Maria Invernizzi (U 16 femminile). A coordinare allenamenti e trasferte gli allenatori Simone Ripamonti e Federico Scanzi.

Presentazione ufficiale e primo impegno agonistico dei ragazzi capitanati da Marco Ripamonti saranno i Campionati Italiani in piano che si svolgeranno a Maranello il 17 e 18 settembre. Gli altri appuntamenti della squadra saranno, nell’ordine: i Campionati Italiani sprint il 24 e 25 settembre a Resia, il Trofeo Sportful di Feltre il 2 ottobre e i Campionati Italiani in Salita in Tecnica Classica che si svolgeranno a Trento l’8 e 9 ottobre.

Per questo primo anno gli obiettivi principali sono: dare visibilità alle Alpi Centrali in campo nazionale; iniziare a creare una squadra di skiroll che possa partecipare al Circuito Italiano di Coppa Italia e ai Campionati Italiani; creare un gruppo che possa fare da catalizzatore per nuovi atleti, cercando di portarne il più possibile in nazionale e, infine, collaborare con la squadra di sci di fondo nelle fasi di test e allenamenti comuni.