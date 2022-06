Liti e intossicazioni etiliche, più controlli a Darfo Boario

domenica, 26 giugno 2022

Darfo Boario Terme – Intensificati i controlli di carabinieri e polizia locale dopo gli ultimi episodi di violenza a Darfo Boario Terme (Brescia). Il livello di attenzione si è alzato perché, con l’arrivo della stagione estiva, si sono verificati episodi in città. L’ultimo in ordine di tempo in via Tassara, dove è scoppiata la lite tra cinque giovani e sono dovuti intervenire i carabinieri e un’ambulanza e due giovani sono stati accompagnati all’ospedale di Esine dove, al Pronto Soccorso, sono stati medicati con una prognosi di alcuni giorni.

Inoltre all’alba a Pian Camuno (Brescia) è stato soccorso un 44enne per intossicazione etilica ed è stato trasportato all’ospedale di Esine.