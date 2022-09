Le comunità di Edolo e Sonico salutano don Luca Danesi

sabato, 10 settembre 2022

Edolo (Brescia) – La comunità di Edolo (Brescia), saluta don Luca Danesi (a destra nella foto durante i saluti alla festa alpina di Mola di dieci giorni fa), 42 anni, che dal 2014 ha ricoperto l’incarico di curato a Edolo e nell’unità pastorale, prima al fianco del parroco don Giacomo Zani e da un anno con don Marco Iacomino.

Don Luca Danesi, curato di Edolo, Cortenedolo, Sonico, Rino, Garda e Monno, è stato assegnato come vicario dell’unità pastorale di Rovato e farà il suo ingresso ufficiale nel prossimo weekend.

Domani – domenica 11 settembre – alle 10:30 don Luca Danesi celebrerà la Santa Messa nella chiesa di Sonico, poi il rinfresco in oratorio, e alle 18:30 nella chiesa di Edolo, dopo la Santa Messa saluterà i fedeli. Anche Edolo ha preparato un importante momento di saluto, con rinfresco in oratorio e alle 20:30 al teatro San Giovanni Bosco uno spettacolo teatrale.