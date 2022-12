La Conviviale degli auguri del Panathlon Club Vallecamonica tra spiritualità e premiazioni

giovedì, 8 dicembre 2022

Piancogno (Brescia) – E’ andata in scena la tradizionale conviviale degli auguri per i soci e gli ospiti del Panathlon Club di Vallecamonica. Prima della cena, professionalmente preparata a km zero da Walter Letari e dal suo staff presso il Ristorante Miravalle, i soci e amici del Club si sono ritrovati presso la Chiesa del Santuario dell’Annunciata di Piancogno (Brescia) per una Messa a ricordo dei soci scomparsi a cui ha fatto seguito la visita al gioiello artistico, culturale e spirituale dell’Annunciata.

Nell’ampia sala del Ristorante Miravalle il presidente Ottavio Bonino ha presentato la scaletta della serata, che prevede l’ingresso di due nuovi soci e la consegna dei premi Panathlon 2022. La parte istituzionale della Conviviale è stata preceduta da un intervento del professor Innocente Agostini (tecnico di decine di atleti dell’Atletica Vallecamonica), autore di un libro sulla famiglia Agostini in Vallecamonica: “Un dovere per me raccontare la storia degli Agostini per le vicende che i miei predecessori hanno vissuto nel corso degli scorsi decenni. E’ un libro di memorie che mi è costato un po’ di fatica ma vedo che piace ed è stato ben accolto’.

Il presidente Bonino ha poi introdotto la presentazione dei nuovi soci dando la parola al presidente onorario Roberto Gheza che ha presentato Ausilio Priuli, conosciuto a livello internazionale come archeologo di fama, ma anche sportivamente, presidente della società La Rosa Camuna di Skating che promuove il pattinaggio a rotelle sul territorio con corsi di formazione ed organizzazione di eventi a livello nazionale. Il nuovo socio ha ringraziato il Club per averlo accolto, ha dichiarato il massimo impegno per portare anche alle conviviali qualche giovane per contribuire alla crescita del Club stesso. E’ stato invece il socio Andrea Pizio a presentare al Club Gianpaolo Carrara, protagonista nello sci da fondo, nel ciclismo e nell’atletica ma ultimamente promotore in particolare dello Skiroll, con l’organizzazione di manifestazioni di questo sport, portando anche la nazionale azzurra a Borno. Il nuovo socio ha ringraziato dichiarandosi ‘onorato di entrare nel Panathlon, cercherò di portare il mio contributo condividendo i valori e gli obiettivi del Panathlon. In particolare sono rimasto impressionato da una recente serata organizzata in Val di Scalve con la Polisportiva Disabili Valcamonica e questo mi ha spinto ad entrare anche nel Panathlon’. A nome dei nuovi soci il segretario Marco Ballardini ha poi letto la carta del Panathleta.

Terza parte della Conviviale dedicata ai premi Panathlon 2022 “che – ha detto il Presidente Bonino – ogni anno danno sempre un forte segnale nella condivisione dei valori del Panathlon”.

Primo premiato per la promozione sportiva Costante Bontempi (al centro nella foto), presidente del Motoclub Sebino Camuno, presentato dalla socia Orietta Zeziola; Bontempi è da sempre impegnato, in termini di Fair Play, nell’organizzazione di eventi internazionali nonché alla partecipazione a gare mondiali ed europee.

Questa la motivazione del premio a Costante Bontempi: “Presidente del Moto Club Sebino, Maestro nello Sport della motocicletta fuoristrada, una storia che dura da mezzo secolo costellata da record e successi agonistici ed organizzativi nazionali ed internazionali, unito nei Valori al suo Gruppo nella giusta competizione, amicizia e passione”.

Secondo premiato per merito sportivo l’atleta della Polisportiva Disabili Valcamonica Giuseppe Romele, unico medagliato paralimpico in Vallecamonica con il bronzo nello sci da fondo alle Paralimpiadi di Pechino 2022. Romele è stato presentato dal tecnico e socio Angelo Martinoli che ha evidenziato le caratteristiche e i risultati dell’atleta di Pisogne e, prendendo spunto dalla tragica morte di Davide Rebellin, ha lanciato un appello al Panathlon perché si faccia promotore di un intervento a favore dei ciclisti e degli atleti in handbike che ogni giorno rischiano la vita sulle strade italiane.

La motivazione del premio a Giuseppe Romele “Bronzo Paralimpico a Pechino 2022, esempio di tenacia, passione e coraggio, con l’augurio di raggiungere altri grandi successi nella vita e nello sport”.

Terza premiazione della serata, Premio Panathlon 2022 per l’attività sportiva, all’Atletica Vallecamonica, storica società di atletica leggera fondata da Aldo Giovanelli, e oggi presieduta dal figlio e socio Panathlon Giuseppe. Il presidente Bonino, ha ricordato che l’Atletica Vallecamonica festeggia i 40 anni di attività, 52 titoli italiani, l’organizzazione di numerose gare ed eventi, fra i quali spicca l’organizzazione in alta Valle Camonica del Campionato del Mondo di corsa in montagna nel settembre 2012; manifestazioni sportive che hanno valorizzato il nostro territorio e l’impegno di centinaia di giovani atleti hanno fatto della società presieduta da Giovanelli un fiore all’occhiello dello sport in Vallecamonica.

La motivazione del Premio Panathlon 2022 alla società Atletica Vallecamonica è stata questa: ‘Associazione Sportiva orgoglio camuno in varie specialità dell’atletica con radici lontane legate ai “Giochi della Gioventù”, realtà inclusiva da quarant’anni sul nostro territorio, che accomuna ed unisce i giovani dove la prima vittoria è quella di partecipare con serietà, forza, volontà e dedizione, per essere atleti nella vita e nello sport”.

Il Presidente dell’Atletica Vallecamonica, Giuseppe Giovanelli commosso ha ringraziato.

La conviviale degli auguri si è poi conclusa con la consegna alla presidente Gigliola Frassa del tradizionale contributo alla Polisportiva Disabili Valcamonica; la consegna ai soci e agli ospiti di un piccolo ma prezioso presente realizzato dalla Cooperativa Arché e da un dono della Società Biogei del socio Giovanelli. Infine sono seguite alcune comunicazioni istituzionali del Presidente Ottavio Bonino: “Rinnovo a tutti soci, alle loro famiglie e loro cari, agli ospiti, i più cordiali auguri per un sereno Natale e un felice nuovo anno, ricordando che nel 2023 ricorrono i 35 anni del nostro Club che, a gennaio, sarà chiamato all’Assemblea che eleggerà, come da Statuto, il nuovo futuro presidente del Club per il biennio 2024/2025, che entrerà in carica dal 1 febbraio 2022″.