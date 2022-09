La comunità di Temù saluta il parroco don Martino Sandrini

giovedì, 8 settembre 2022

Temù (Brescia) – La comunità di Temù (Brescia) si stringe attorno allo storico parroco, don Martino Sandrini, che lascia la guida della parrocchia (Temù e Villa Dalegno) della località dell’Alta Valle Camonica dopo quasi 43 anni. Aveva fatto il suo ingresso ufficiale il 28 ottobre del 1979 e in questi decenni è stato un riferimento per Temù e Villa Dalegno e l’intera Valle Camonica. Domenica 11 settembre – con la celebrazione in programma alla 10:30 – la comunità saluterà e ringrazierà per l’attività pastorale don Martino. “In tutti questi decenni – afferma don Martino Sandrini – Temù e l’Alta Valle Camonica sono cambiate: le attività sono cresciute e l’intera comunità ha avuto dei vantaggi economici, ma da un punto di vista religioso stiamo regredendo”.

Don Martino Sandrini (nella foto) è nato a Ponte di Legno (Brescia) il 3 gennaio 1942, è entrato in seminario negli anni ’50 e il 25 giugno 1966 è stato ordinato sacerdote. Come primo incarico è stato assegnato a Vezza d’Oglio (Brescia) dove ha ricoperto l’incarico di curato dal settembre 1966 al giugno 1971 e per due anni è stato curato anche di Stadolina, quindi parroco di Edolo dal luglio 1971 al 27 ottobre 1979 e dal 28 ottobre 1979 parroco di Temù e Villa Dalegno. Ha insegnato Religione nelle scuole di Vezza d’Oglio, Edolo e Temù fino al 1987, poi si è dedicato esclusivamente alle attività pastorali a Temù, con presenza alle celebrazioni nelle chiese dell’Alta Valle Camonica e al Tonale.

Il programma della festa dell’11 settembre prevede alla 10:30 la Santa Messa di saluto nella chiesa parrocchiale, alla presenza anche delle autorità, quindi il ringraziamento a don Martino e alle 12, sotto il tendone in piazza il pranzo organizzato dalle parrocchie e dall’Amministrazione comunale di Temù. Don Martino continuerà a risiedere a Temù e darà una mano alla nascente unità pastorale che prevede un unico parroco nelle comunità di Ponte di Legno, Zoanno, Precasaglio, Pezzo, Pontagna, Villa Dalegno e Temù.

L’ingresso del nuovo parroco a Temù – che sarà don Alessandro Nana, parroco anche di Ponte di Legno – avverrò sabato 24 settembre, alle 15.

di D. Pap.

