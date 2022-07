Infortunio a 51enne nei boschi tra Cevo e Berzo Demo

mercoledì, 13 luglio 2022

Cevo (Brescia) – Mobilitazione in mattinata per un infortunio in Valsaviore. In mattinata sulle montagne al confine tra Cevo e Berzo Demo, più precisamente tra la località Andovaia e Musna, un uomo di 51 anni, mentre sistemava la legna, si è infortunato, riportando un trauma alla schiena.

Ricevuto l’allarme, la centrale ha mandato sul posto un elisoccorso Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) di Bergamo e i tecnici della V Delegazione Bresciana del Soccorso Alpino. Il 51enne ha riportato traumi alla schiena e con l’elisoccorso è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le squadre del Soccorso Alpino sono rientrate poco dopo mezzogiorno.

di Chiara Panzeri