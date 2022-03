Incontri quaresimali all’Eremo di Bienno: il programma

sabato, 5 marzo 2022

Bienno – E’ tempo di Quaresima e tanti sono gli incontri in calendario all’Eremo dei Santi Pietro e Paolo di Bienno (Brescia), organizzati da monsignor Tino Clementi. I prossimi incontri sul tema della “parola” sono in programma lunedì 7 ed il 14 marzo, sempre alle 20:30, con la presenza di don Alessandro Gennari.

Sono in calendario anche altri due appuntamenti il 9 e 16 marzo alle 20:30, con al centro “L’anima come fisionomia di noi stessi”. Interverrà il professore Paolo Zini, salesiano e docente di Filosofia morale e preside presso il Centro Studi Paolo VI di Nave.

Previsti poi altri incontri dell’Eremo: oggi – sabato 5 marzo – ed il 17 alle 17 su “Armonie nel tempo”, il 15 alle 9:30 il Ritiro per le donne, il 19 dalle 9:30 alle 12 il Ritiro per le consacrate, il 27 dalle 9 alle 12 il Ritiro per gli uomini.