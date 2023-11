Incidenti sulla statale 42 a Darfo e Vezza d’Oglio: un ferito grave

giovedì, 2 novembre 2023

Darfo Boario Terme – Incidenti stradali sulla statale 42 del Tonale a Darfo Boario e Vezza d’Oglio, e a Corteno Golgi sulla via Valeriana. In quest’ultima località un 23enne alla guida di una vettura è finito contro un ostacolo, è stato subito soccorso dai sanitari giunti con l’automedica dall’ospedale di Edolo, e trasportato in codice giallo all’ospedale di Esine.

Invece sulla statale 42 del Tonale all’altezza di Darfo Boario (nella foto) nello scontro tra due vetture sono rimasti coinvolti una 25enne e un 71enne. Sul posto due ambulanze di Camunia Soccorso di Darfo Boario e Sma Pisogne, l’automedica e l’elisoccorso da Brescia, i vigili del fuoco e i carabinieri delle Compagnia di Brescia hanno effettuato i rilievi. Le cause dello scontro tra la Fiat Marea con alla guida la 25enne e la Volvo condotta dal 71enne sono al vaglio dei carabinieri. La statale è stata chiusa per circa un’ora, così da consentire l’intervento dei soccorritori e si sono registrate incolonnamenti in entrambe le direzioni. Il 71enne ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato con l’elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia, mentre la 25enne è stata ricoverata all’ospedale di Esine.

Il terzo incidente è accaduto nel tardo pomeriggio a Vezza d’Oglio, sulla statale 42 del Tonale, con lo scontro tra due vetture prima dell’ingresso in paese salendo verso l’Alta valle. Sono rimaste coinvolte tre persone. Sul posto due ambulanze degli “Amici” di Ponte di Legno e l‘Arnica di Berzo Demo, l’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri. Due delle tre persone coinvolte hanno riportato traumi, sono stati stabilizzati sul posto e poi trasportati in ospedale. Anche a Vezza d’Oglio si sono formate lunghe code sulla statale 42.