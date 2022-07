Incidenti e malori in Valle Camonica e nel Bresciano: interventi di soccorso

domenica, 31 luglio 2022

Berzo Inferiore – Interventi di soccorso fin alle prime ore della giornata da parte delle forze dell’ordine e del Soccorso Alpino. Alle 7:20 è giunta una richiesta di intervento per recuperare un escursionista in difficoltà in una zona impervia di Berzo Inferiore (Brescia) e sul posto è giunto l’eliambulanza del 118 e il Soccorso Alpino della Delegazione Bresciane e della Stazione di Breno. Invece a Corteno Golgi (Brescia) un intervento di soccorso in quota per una persona colta da malore.

Nella notte in provincia di Brescia sono stati numerosi gli interventi dell’equipe medica del 118 per intossicazione etilica (Desenzano del Garda), eventi violenti e risse (Rudiano e Corte Franca) e numerosi incidenti stradali con feriti lievi.