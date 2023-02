Incidente sulla statale 42 del Tonale a Vezza d’Oglio, un ferito grave

sabato, 25 febbraio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Schianto sulla statale 42 del Tonale in località Davena di Vezza d’Oglio (Brescia) tra due vetture, un’utilitaria che scendeva verso Incudine e un Suv che saliva verso Ponte di Legno. Tre persone coinvolte e un 22enne alla guida dell’auto è rimasto ferito gravemente.

Sul posto sono giunte una pattuglia della Polizia Stradale di Darfo Boario Terme, l’elisoccorso da Brescia, due ambulanze – Amici di Ponte di Legno e Arnica di Berzo Demo – e i vigili del fuoco del distaccamento di Vezza d’Oglio.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente, mentre l’equipe medica del 118 ha stabilizzato il giovane ferito gravemente trasportato in elicottero in ospedale, gli altri sono stati stabilizzati e in codice giallo accompagnati in ospedale.

In entrambe le direzioni si sono formate lunghe code d’auto, alcuni automobilisti hanno utilizzato la strada alternativa tra Davena e Vezza d’Oglio.