Incidente sulla statale 42 a Edolo, traffico in tilt per ore

martedì, 16 agosto 2022

Edolo – Incidenti e traffico in tilt per ore sulla statale 42. Poco dopo le 9 di stamani si è verificato l’ennesimo incidente stradale sulla statale del Tonale a Edolo (Brescia) con otto persone coinvolte, dai 13 al 56 anni. Sul posto sono giunte due ambulanze dell’Arnica di Berzo Demo, il mezzo di soccorso avanzato dall’ospedale di Edolo, carabinieri e polizia locale. Tre delle persone coinvolte nell’incidente sono stati trasportate in codice giallo all’ospedale di Edolo. Il traffico è rimasto paralizzato per circa un’ora e si sono formate code da Berzo Demo a Edolo.

Invece a Darfo Boario, in corso Italia è stato investito un pedone, trasportato in codice verde all’ospedale di Esine.