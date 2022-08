Incendio nella caserma dei carabinieri di Edolo

martedì, 9 agosto 2022

Edolo – Allarme in serata per un incendio divampato nella caserma dei carabinieri di Edolo (Brescia). Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno spento le fiamme: l’ufficio principale è andato totalmente distrutto, compresi gli oggetti all’interno quali computer e documenti. Sul posto anche il sindaco, Luca Masneri. Non si registrano nè feriti nè intossicati. Da una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero propagate dalle stanze della foresteria al primo piano.