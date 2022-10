Incendio in una cascina a Paspardo, proprietario miracolato

mercoledì, 12 ottobre 2022

Paspardo (Brescia) – Si sveglia attorniato dalle fiamme, riesce a mettersi in salvo e a chiedere aiuto. E’ accaduto nella notte in una cascina della località Zumella di Paspardo (Brescia). Poco dopo le 3 l’uomo si è accorto dell’incendio ed è riuscito a contattate il numero di emergenza.

E’ subito scattata la mobilitazione: sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Breno, Darfo, Edolo e Vezza d’Oglio, i volontari della Protezione civile di Paspardo a supporto e il sindaco Fabio De Pedro si è tenuto in costante contatto durante le operazioni.

Le fiamme, hanno divorato il tetto, danneggiato la parte interna ed è rimasta solo la parte in muratura e sassi. I danni sono ingenti.

Il figlio del proprietario ha raccontato ai primi soccorritori di essere stato svegliato dal bagliore delle fiamme e di essersi precipitato all’esterno della cascina e in preda al panico ha chiamato i soccorsi.

Durante la giornata i vigili del fuoco completeranno l’intervento con la bonifica e messa in sicurezza della cascina. Sono in fase di accertamento le cause che hanno provocato il rogo.