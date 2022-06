Incendio boschivo al confine tra Malonno e Sonico

mercoledì, 15 giugno 2022

Malonno – Incendio boschivo al confine tra Malonno (Brescia) e Sonico (Brescia) mobilitazione da metà mattinata da parte dei vigili del fuoco volontari dei distaccamenti di Edolo e Breno, della Protezione Civile di Sonico e Malonno che hanno raggiunto la zona per domare le fiamme.

I due sindaci Giovanni Ghirardi (Malonno) e Gian Battista Pasquini (Sonico) sono in costante contatto con le persone presenti sul posto e sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo. Potrebbe essere stata una scarica elettrica a provocare l’incendio, ma non si escludono altre ipotesi.